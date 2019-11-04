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  • 04.11.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 17:56

'daki o kasabada evler bedava!

’da yaşanan yoğun nüfus kaybı ile başa çıkmak için 1 Euro’ya ev satan kasabaların sayısında ciddi boyutta artış yaşanırken Sicilya'ya bağlı Cammarata'nın belediye başkanı Vincenzo çıtayı yükselterek kasabadaki terk edilmiş evlerin ücretsiz verileceğini söyledi. Ayrıca kasabaya yerleşen çocuklu ailelere bin Euro da destek sağlanacak.

İtalya'daki o kasabada evler bedava!

'da nüfusu azalmış birçok köyü ve kasabayı '1 euroya ev' furyası sarmışken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'dan farklı bir adım geldi.

Belediye başkanı Vincenzo , kasabadaki evleri bölgeye taşınmak isteyenlere bedava vereceklerini açıkladı.

Projeyle ilgili CNN'e açıklama yapan Giambrone, "Bu güzel, tarihi merkezi boş görmeye ve buranın harabeye dönmesine dayanamıyorum. Beni incitiyor" diye konuştu.

Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmemesini engelleyemediğini belirten Giambrone, 'ücretsiz ev' projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.

Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapılması gereken şey ise evleri 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek. Tadilatın ardından yenilen yapılar tapu sahibinin isteiğine göre işyeri, dükkan, otel, restoran veya çeşitli amaçlarla da kullanılabilecek.

Ayrıca, zengin ormanlarıyla anılan kasabaya yerleşen genç ve çocuklu çiftlere bin euro da destek verilecek.

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