ABD'den ilginç terör raporu: PKK, YPG, FETÖ...

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nda raporu sözcü Nathan Sales açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye'nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK'nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Raporda terör örgütü YPG ya da onun bünyesinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri denilmeden, "PKK bağlantılı gruplar dahil Marksist grupların Suriye topraklarında faaliyet göstermesinin Türkiye için bir güvenlik kaygısı olduğu" belirtildi. Kamuya açık kaynaklardan elde edilen verilere göre, 23 Ekim itibariyla Türkiye'nin Ülkeye Giriş Yasağı listesinde 70 bin kişinin olduğu, Türkiye'nin terörizm bağlantılı olduğu şüphesiyle 6 bin kişiyi sınır dışı ettiği kaydedildi.

SÜRGÜNDEKİ DİN ADAMI

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilen raporda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için "sürgünde din adamı" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin 2016 yılı Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen hareketini 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)' olarak nitelediği, 'FETÖ'nün ise ABD'nin terör örgütü listesinde olmadığı belirtildi. Türkiye'nin geniş bir terör tanımı olduğu, bu tanımın da anayasal düzene, devletin iç ve dış güvenliğine karşı işlenen suçları da kapsadığı belirtildi.

'ESED YER AÇTI'

Raporun Suriye bölümünde Suriye hükümetinin son 10 yıl içinde El Kaide'ye alan açacak şekilde gösterdiği tavrın ve diğer terör gruplarının Irak savaşı sırasında yabancı terörist savaşçıların faaliyetlerinin önünü açmasının Suriye'de El Kaide, DEAŞ ve onlarla bağlantılı terör şebekelerinin büyümesine katkıda bulunduğu belirtildi.

DEAŞ'LA MÜCADELEDE TÜRKİYE ÖNEMLİ AKTÖR

Raporda, Türkiye'nin, 2017 yılında DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonlarda 3 bin 60 DEAŞ militanının öldürülmesi, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle DEAŞ'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı. Ayrıca raporda, Türkiye'nin, DEAŞ'e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 70 bin kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 6 bin kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.