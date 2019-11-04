İkinci Yargı Paketi hakkında gelişmeler mahkum ve mahkum yakınları tarafından merakla bekleniyor. Kader mahkumu ve aileleri gelecek Meclis'ten gelecek haberi beklerken bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a af yasası, ceza indirimi ve EYT yasaları hakkında bir soru yöneltildi. Bu nedenle şimdi vatandaşlar "Af yasası ve EYT ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT VE AF YASASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.