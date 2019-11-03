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Teröristler yine saldırdı

ile teröristlerden arındırılan kentinde düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. , "Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'da her şey normale döndü. Buna tahammül edemeyen / 'li alçaklar tarafından saldırı düzenlendi" açıklaması yapıldı.

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