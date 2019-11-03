Teröristler yine saldırdı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'da her şey normale döndü. Buna tahammül edemeyen PKK / YPG'li alçaklar tarafından saldırı düzenlendi" açıklaması yapıldı.
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