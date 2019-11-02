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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 20:21

Bakan Çavuşoğlu: 'daki saldırı 'ye kol kanat gerenlere ibret olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'daki terör saldırısına ilişkin, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı, terör örgütü 'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun." ifadesini kullandı.

YPG'ye kol kanat gerenlere ibret olsun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, terör örgütü /PKK'nın 'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı, terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir."

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