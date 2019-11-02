YPG/PKK'lı alçakların Tel Abyad'daki saldırısında ölenler arasında çocuklar da var
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerinde bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğun en az 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, hayatını kaybeden bir çocuğun cenazesini bölgeden kaldırdı. Kalleş saldırı, YPG/PKK'lı alçakların gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
02.11.2019 17:54
- Son Güncelleme: 02.11.2019 17:54
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