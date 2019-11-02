YPG/PKK'lı alçakların Tel Abyad'daki saldırısında ölenler arasında çocuklar da var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'ın merkezinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 13 sivil hayatını kaybederken, 20 sivil yaralandı.