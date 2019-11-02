GaleriDünya

YPG/PKK'lı alçakların Tel Abyad'daki saldırısında ölenler arasında çocuklar da var

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerinde bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğun en az 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, hayatını kaybeden bir çocuğun cenazesini bölgeden kaldırdı. Kalleş saldırı, YPG/PKK'lı alçakların gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

02.11.2019 17:54 - Son Güncelleme: 02.11.2019 17:54
YPG/PKK'lı alçakların Tel Abyad'daki saldırısında ölenler arasında çocuklar da var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'ın merkezinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 13 sivil hayatını kaybederken, 20 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı alçakların Tel Abyad'daki saldırısında ölenler arasında çocuklar da var

Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK'lı alçakların Tel Abyad'daki saldırısında ölenler arasında çocuklar da var

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPG/PKK'lı alçakların Tel Abyad'daki saldırısında ölenler arasında çocuklar da var

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı alçakların Tel Abyad'daki saldırısında ölenler arasında çocuklar da var

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika... ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki yangın hala söndürülemedi
Son dakika... ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki yangın hala söndürülemedi