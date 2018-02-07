;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
  2. Afrin'den acı haber!

Afrin operasyonundan rahatsız

Genel Başkanı , kapsamında Mehmetçik'in Afrin'e girmesini doğru bulmadığını söyledi

Kılıçdaroğlu Afrin operasyonundan rahatsız

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede kurulmak istenen yeni bir kukla devletin önünü kesmek için 'nı başlattı.

Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla bölgedeki terör örgütlerine üst üste darbeler vurulurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bine yaklaştı.

Mehmetçik kararlı bir şekilde Afrin'in merkezine doğru ilerleken, 'den YPG'li teröristleri sevindirecek bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU: "AFRİN'E GİRMEYELİM"

CHP Genel Başkanı Kemal , Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Türk askerinin ilerleyişi nedeniyle büyük bir panikle Afrin'de hendek kazmaya başlayan YPG'li teröristler, bu sözlerle sevindi.

ERDOĞAN'IN TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin sinyallerini verdi. Afrin'den sonra Münbiç'e girileceğini ifade eden Erdoğan, Irak sınırına kadar terör temizliği yapılacağını açıklamıştı.

PYD'ye "terör örgütü" demeyen, terör sevicileri partisine dolduran Kılıçdaroğlu, sosyal medyada şöyle de bir caps'e konu oldu;

Etiketler: , , ,
  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 08:04
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
serhat serhat

halk bunların gerçek yüzünü gördü ilk seçimde yok olacaklar........... pkk ayakçıları chp de toplanmış bunlar atatürk ve bayrak vatan düşmanlarıdır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 15:39
&#246;z.t. öz.t.

ne desem bu ham tayfalardan ne beklersin yerli olmayan mankurtlar sosyalist enternasyonalin icazetin cikamayan zavallilar chp yi isgal etti taban rahatsiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 15:21
AĞASI AĞASI

Vatan düşmanı ve pkk/pyd dostu olduğu için endişeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 14:16
Asım Asım

Suriye'liler ülkeden kaçtı burada sefa sürüyor, bizim askerler orada şehit oluyor. Hadi gidin be

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 11:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar