Kılıçdaroğlu Afrin operasyonundan rahatsız

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede kurulmak istenen yeni bir kukla devletin önünü kesmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.
Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla bölgedeki terör örgütlerine üst üste darbeler vurulurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bine yaklaştı.
Mehmetçik kararlı bir şekilde Afrin'in merkezine doğru ilerleken, CHP'den YPG'li teröristleri sevindirecek bir açıklama geldi.
KILIÇDAROĞLU: "AFRİN'E GİRMEYELİM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Türk askerinin ilerleyişi nedeniyle büyük bir panikle Afrin'de hendek kazmaya başlayan YPG'li teröristler, bu sözlerle sevindi.
ERDOĞAN'IN TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI
Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin sinyallerini verdi. Afrin'den sonra Münbiç'e girileceğini ifade eden Erdoğan, Irak sınırına kadar terör temizliği yapılacağını açıklamıştı.
PYD'ye "terör örgütü" demeyen, terör sevicileri partisine dolduran Kılıçdaroğlu, sosyal medyada şöyle de bir caps'e konu oldu;
kalan karakter 1000
halk bunların gerçek yüzünü gördü ilk seçimde yok olacaklar........... pkk ayakçıları chp de toplanmış bunlar atatürk ve bayrak vatan düşmanlarıdır
ne desem bu ham tayfalardan ne beklersin yerli olmayan mankurtlar sosyalist enternasyonalin icazetin cikamayan zavallilar chp yi isgal etti taban rahatsiz.
Vatan düşmanı ve pkk/pyd dostu olduğu için endişeli
Suriye'liler ülkeden kaçtı burada sefa sürüyor, bizim askerler orada şehit oluyor. Hadi gidin be
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