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  • 26.12.2018 15:46
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 15:59

'ndan operasyonuna karşı çıkan 'ye destek ziyareti

Lideri , operasyonuna "savaş bir sağlık sorunudur" diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği'ne destek ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamalarla da büyük tepki topladı.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal ziyaret

Genel Başkanı Kemal , beraberinde bazı milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile Türk Tabipleri Birliğini () ziyaret ederek, Başkan Sinan Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

SKANDAL ZİYARETTE SKANDAL AÇIKLAMA!
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, terör örgütleri ve şehitler hakkında bugüne kadar tek kelime açıklama yapmayan TTB yöneticilerinin operasyonuna karşı ortak bildiri yayınlamasını savunarak "'Savaş bir halk sağlığı sorunudur'. Bunu söyledi diye bir doktorun yargılanması hangi demokraside olabilir? Savaş bir sağlık sorunu mu? Evet, sağlık sorunudur" diye konuştu.

"TBB'YE DESTEK OLACAĞIZ"
TTB yöneticilerinin görüş beyan ettiği için yargılandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri ve yöneticilerinin duruşmalar sırasında TTB'nin yanında olacağını ve destek vereceğini bildirdi.

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