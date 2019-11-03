Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.11.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 21:14

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Haftasonu yüzünü gösteren güneş nedeniyle vatandaşlar haftanın ilk gününde havanın nasıl olacağı sorusunun cevabını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika haberine göre, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece sıcaklık artışı beklenildiğini duyurdu. Öte yandan lara ve sise de dikkat çekti. Peki, yurt genelinde ve 'da bu hafta nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye genelini ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Kasım ayı itibari ile soğuklar etkisini göstermeye başlarken, Doğu bölgelerindeki yüksek kesimlerde ilk kar yağışları görüldü. Yurdun Batı tarafında ise, çeşitli illerde sağanak yağışlar devam ediyor. Hâl böyle olunca, 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yeni haftaya ilişkin beklediği tahmin raporlarını açıklayan MGM; kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece sıcaklık artışı beklendiğini duyurdu. Öte yandan, Marmara, Ege ve Akdeniz'de görülebilecek gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri