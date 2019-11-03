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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 16:08

'da tüm ve köprüler trafiğe açıldı!

" senin, durma koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. dolayısıyla bazı yollar 06.00 ile 15.00 arasında kapatılan yollar ve köprüler trafiğe açıldı.

İstanbul'da tüm kapalı yollar ve köprüler trafiğe açıldı!
'da düzenlenen Vodafone 41. nedeniyle kapatılan tüm yollar ve trafiğe açıldı.

"İstanbul senin, durma koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar 06.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından saatler 15.00'ı gösterdiğinde kapanan yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı. Yolların ve köprünün trafiğe açılmasının ardından İstanbul'da trafik normale döndü.

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