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  • 03.11.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 13:29

'da operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve ekiplerince operasyonu yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken binlerce kutu makaron ele geçirildi.

Adıyaman'da makaron operasyonu!

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve ekiplerince, bir kargo aracında kaçak olduğu bilgisi alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda kargo aracı durdurularak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada araç içerisinde yapılan aramalarda 5 bin 150 kutu içerisinde toplam 1 milyon 30 bin dal kaçak makaron ele geçirildi. Makaron kutularının üzerinde yapılan incelemelerde bandrollerin sahte olduğu anlaşıldı. Konuyla alakalı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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