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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 22:36

Son dakika: 'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında 'ın ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

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