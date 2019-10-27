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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 01:06

Dışişleri'nden elebaşının ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama

, terör örgütü elebaşının öldürülmesine ilişkin, "Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve 'nin en büyük düşmanlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden Bağdadi açıklaması

, terör örgütü elebaşı 'nin öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Aksoy, "Ebubekir El Bağdadi insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir. Türkiye DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun en aktif üyelerinden biri olarak bu teröristin kurduğu terör örgütüyle ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle ön cephede göğüs göğüse mücadele etmiştir. Gerek DEAŞ gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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