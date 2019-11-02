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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 20:39

, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü

, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile 'nde bir araya geldi. Görüşmede, aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği de vurgulandı.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü.

Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile 'nde bir araya geldi. Bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapıldı.

İlişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyanlarının yapıldığı görüşmede, Türkiye'nin terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD/YPG'ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığın da dile getirildiği görüşmede, Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye'nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilirken bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gerektiğine işaret edildi.

Görüşmede, aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği de vurgulandı.

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