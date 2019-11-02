300 binlik hain öldürüldü

Van kırsalında gerçekleştirilen Kıran operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Birinin, 300 bin lira ödülle 'Gri Liste'de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi. Van kırsalında gerçekleştirilen Kıran operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Birinin, 300 bin lira ödülle 'Gri Liste'de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.
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