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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 20:07

su Ayn El Arab'ın güneyindeki üsse geri döndü

sırasında - sınırındaki Ayn El Arab (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan su, yeniden üs kurma çalışmasına girdi. ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.

ABD Ayn el Arab'a geri döndü!

sırasında 'nin kuzeyinden çekilen su, Ayn el Arab'ın güneyindeki üssüne yeniden yerleşmeye başladı.

ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda plakalı tır, Suriye'nin kuzeyindeki M4 kara yolundan Ayn El Arab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı.

Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti.

ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı.

ÜSLERİ BARIŞ PINARI HAREKATI SIRASINDA BOŞALTMIŞTI
AA, dün az sayıdaki ABD askerinin Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçtiğini duyurmuştu.

sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.

ABD ordusu bugün ayrıca, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgesinde durdurduğu devriyeleri yeniden başlatmıştı.

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