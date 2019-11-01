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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 19:37

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 'lı 'te yakalandı

'te, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan vatandaşı 2 kadın, beraberlerindeki 3 çocukla yaşa dışı yollardan 'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 'lı 'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla 'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Duruca köyü sınır hattında düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 kadını, beraberlerindeki 3 çocukla yakaladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Kimlik kontrollerinde, vatandaşları E.K. ve E.S. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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