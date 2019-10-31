Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.10.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 13:22

'deki kuyularında Rus polisi devriyesi!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında ile yapılan ortak devriyeler devam ediyor. Kamışlı bölgesinde Rus askeri polislerinin kuyuları çevresinde devriyedeyken, 'in ilçesinden görüntülendiği anlar böyle kaydedildi.

Suriye'deki petrol kuyularında Rus polisi devriyesi!

Rusların 'deki kuyuları devriyesi, 'in ilçesinden görüntülendi. , Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için ile anlaşmaya varmıştı.

Bu kapsamda terör örgütü 'nin, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilmesine karar verilmiş Kamışlı ise bu anlaşmanın dışında tutulmuştu. Bunun nedeni olarak ise Kamışlı'daki petrol kuyuları olarak gösterilmişti. Öyle ki; ilçede binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varillik üretim yapılıyordu.

NUSAYBİN'DEN GÖZÜKÜYOR
Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında, Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı görüldü. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUYLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklama yapmış ve Kamışlı'nın anlaşmaya dahil edilmeme nedeninin petrol olmadığını, Türkiye'nin bölgedeki rejim ve Rus kuvvetleriyle karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSuriye'deki petrol kuyularında Rus polisi devriyesi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri