Suriye'deki petrol kuyularında Rus polisi devriyesi!

Rusların Suriye'deki petrol kuyuları devriyesi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için Rusya ile anlaşmaya varmıştı.

Bu kapsamda terör örgütü YPG'nin, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilmesine karar verilmiş Kamışlı ise bu anlaşmanın dışında tutulmuştu. Bunun nedeni olarak ise Kamışlı'daki petrol kuyuları olarak gösterilmişti. Öyle ki; ilçede binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varillik üretim yapılıyordu.

NUSAYBİN'DEN GÖZÜKÜYOR

Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında, Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı görüldü. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUYLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklama yapmış ve Kamışlı'nın anlaşmaya dahil edilmeme nedeninin petrol olmadığını, Türkiye'nin bölgedeki rejim ve Rus kuvvetleriyle karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu açıklamıştı.