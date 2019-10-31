Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı olan ülkeler Türkiye aleyhinde operasyonlara devam ediyor.

Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde terör örgütü uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor.

Metinde Fransız hükümetine de Kürt ve Arap dost ve müttefiklerini destekleme, sivil nüfusu koruma, istikrarı sağlama ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaosunu önleme adına her türlü önlemi alması konusunda çağrı yapılıyor.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ DE SOYKIRIM TASARISINI KABUL ETMİŞTİ

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ABD Temsilciler Meclisi, harekattan elde edilen başarıyı sindiremeyip 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak kabul eden skandal tasarıyı kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki tasarılara tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarı ABD kamuoyunda ülkemiz aleyhine oluşan hava kullanılarak geçirildi. Fırsatçılık yapıldı. ABD'ye, tüm dünyaya sesleniyorum bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar. Buna rağmen ülkemize atılan iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul edilmesinden üzüntülüyüz. Dedik ki, bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arkeologların işidir. Görevlendirelim onlar bu çalışmayı yapsınlar. Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. Arşivlerimizde 1 milyonun üzerinde belge var. Ermeniler bugüne kadar herhangi bir arşiv sunamadılar. Yok ki sunsunlar. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Suçlusun demekle bizi suçlayamazsınız. Bu adımı, bu kararı biz tanımıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki göstererek, "Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.