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  • 31.10.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:22

Son dakika: 'da 135 kilo esrar ele geçirildi

Son dakika... 'da Müdürlüğü ekiplerinin durdurup arama yaptığı araçta 135 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Batman'da 135 kilo esrar ele geçirildi

Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri, sürücüsü ve plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmında 135 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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