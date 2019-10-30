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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 10:22

Son dakika: çağrıldı

Son dakika haberi... Temsilciler Meclisi, Türkiye aleyhine iki tasarıyı peş peşe oyladı. ABD'nin , ABD oylanan yasa tasarılarıyla ilgili çağrıldı.

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasını öngören tasarı ile Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmesine diplomatik açıdan da en üst düzeyde tepki gösterdi.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield çağrıldı. ABD Büyükelçisinin çağrılmasını Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır" denildi.

ABD Büyükelçisine, alınan kararların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk halkı nezdinde hiçbir geçerliliği olmadığı vurgulayarak, bunun iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile de bağdaşmadığı belirtildi.

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