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  • 31.10.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 14:26

askeri üssünü 'ya bıraktı!

eli kanlı terör örgütü 'ya desteğini her geçen gün artırıyor. 'nı sindiremeyen Fransa, 'yi kınayıp PKK'ya destek tasarısını kabul etmişti. Şimdi de Camp Militare de Bourg-Lastik isimli askeri üssün, PKK'lı teröristlere eğitim vermek amacıyla boşaltıldığı iddia edildi.

Fransa askeri üssünü PKK'ya bıraktı!

'nın Clermont-Ferrand şehrinin Bourg-Lastic bölgesinde yer alan ve Fransız askerlerin eğitimi için kullanılan Camp Militaire de Bourg-Lastic isimli askeri kamp, eğitim görmeleri için 'lı teröristlere teslim edildiği iddia edildi.

Bu noktada eğitim gören Fransız askerlerin başka bir kampa konuşlandırıldığı belirtildi.

PARLAMENTODA TÜRKİYE'Yİ KINAYIP PKK'YA DESTEK VERMİŞLERDİ
Fransız Parlamentosu'nda aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.

'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde terör örgütü uzantısı Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun " ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor.

Metinde Fransız hükümetine de Kürt ve Arap dost ve müttefiklerini destekleme, sivil nüfusu koruma, istikrarı sağlama ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaosunu önleme adına her türlü önlemi alması konusunda çağrı yapılıyor.

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