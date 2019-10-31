Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Erdoğan, baş başa görüştüğü Başbakan Gakharia ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

EN KISA ZAMANDA GÜRCİSTAN İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİMİZİ TOPLAYACAĞIZ

En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu doğal gaz boru hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü - Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.

TİCARET HACMİMİZİ 3 MİLYAR DOLARA ÇIKARMA İRADEMİZİ TEYİT ETTİ

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olmamız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Bugüne kadar 2200 Gürcü askeri personeli Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve aktivitelere katılmıştır. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor.

FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadeleyi Gürcistan ile karşılıklı teyit ettik. Türkiye Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın açıklamalarından satır başları;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. Türk halkına refah ve esenlik dilerim. Yaptığımız görüşmelerde güvenlik ve kültür gibi konuları ele aldık ve ticaret ve ekonomi konularını vurguladık. Türkiye Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır ama daha büyük perspektiflerimiz var ve mevcut rakamların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak. Ayrıca enerji koridorları konusundaki iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Türkiye Gürcistan için Avrupa'ya açılan yol anlamına geliyor. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gösterdiğiniz tavır için teşekkür etmek isterim.