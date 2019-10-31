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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 19:34

Bakanlık açıkladı: 'da PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan “KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu” operasyonunda;  2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bakanlık açıkladı: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişlerİ Bakanlığı, 'da, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda; 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Öte yandan, bölgede operasyonlar devam ettiği belirtildi.


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