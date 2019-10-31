Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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