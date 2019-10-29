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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 15:14

Son dakika: 'de operasyonu

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Örgüte yardım ettikleri ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürülen zanlıların adreslerinde örgütsel doküman ve ele geçirildi.

Denizli'de FETÖ operasyonu

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen 5 kişinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

Örgüte yardım ettikleri ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürülen zanlıların adreslerinde örgütsel doküman ve ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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