AK Parti'nin üzerinde çalıştığı Büyükşehir Belediyeleri Taslağı son şeklini almaya başladı. 8 başlıkta hazırlanan taslak metinde yerel yönetimlere ilişkin önemli düzenlemeler öngörülüyor. Tasarı ile birlikte finansman ve etik düzenlemelerin dışında, büyükşehir belediyelerinin idari yapı ve ilçelerle olan ilişkilerine de yeni düzenlemeler getirilecek. Taslakta dikkat çeken önemli başlıklardan biri de uzun zamandır tartışma konusu olan ÇTV ve katı atık vergisinin tek çatı altında birleştirilmesi. Yeni düzenleme ile ÇTV'de alt ve üst limitinin belediye meclisi tarafından belirlenmesi öngörüldü. Böylelikle 2 ayrı vergi yerine tek vergi alınacak.

ÇEVRE VE ATIK VERGİSİNE SINIR: ALT ÜST LİMİT BELİRLENECEK

Taslak metinde Çevre Temizliği Vergisi (ÇTV) ve katı atık bedeli ile ilgili de düzenlemeler de yer alıyor. ÇTV'nin yanı sıra katı atık bedelinin alınması uzun zamandır en çok tartışılan konular arasında. Edinilen bilgiye göre, özellikle katı atık bedeli konusunda büyükşehir belediyelerinde farklı uygulamalar bulunuyor. Bazı belediyeler katı atık bedeli alırken, bazı belediyeler almıyor. Bu durum özellikle vatandaşlar arasında kafa karışıklığına neden oluyor. Bu kapsamında yeni yasada ÇTV ile katı atık bedelinin birleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, burada alınacak vergi miktarının alt ve üst limitinin ise belediye meclislerinde karara bağlanması öngörülüyor.

BAŞKAN EKİBİYLE GELECEK EKİBİYLE GİDECEK

Bunlar arasında belediye başkanının yakın çalışma ekibine ilişkin düzenleme öne çıkıyor. Başkanın görev süresinin bitmesi halinde ekibinin de görevi sona erecek. Bunun içinde genel sekreter ve genel müdürlerin de yer alması düşünülüyor. Bu şekilde yeni gelen başkanın işlerinin kolaylaştırılması ve hızlı kararlar alabilmesi amaçlanıyor.

DAHA HIZLI DAHA ETKİN HİZMET

AK Parti kaynakları çalışma ilişkin, "yerel yönetimlerin hızla genişleyen hizmet alanları ile birlikte mevcut belediye yasaları, vatandaşların hizmet beklentileri karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması, mali yapılarının güçlendirilmesi, belediyelerin daha verimli çalışabilmesi ve uygulamada karşılaştığı sorunların kökünden halledilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Amacımız yerel yönetimlerin güçlendirilerek vatandaşlarımızın çok daha hızlı ve etkin hizmet almasıdır" dedi.