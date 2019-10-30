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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 23:50

da utanç görüntüsü! zihniyeti yeniden sahnede

’nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde da paylaşılan bir video zihniyetini hatırlattı. Vatandaşlar o görüntülere sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte da kılık kıyafetinden ötürü videoya alınan vatandaşın görüldüğü anlar ve sosyal medyadan gelen tepkiler…


'nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde da paylaşılan bir video zihniyetini hatırlattı. Vatandaşlar o görüntülere sosyal medyadan tepki gösterdi.

GİYİMİNDEN ÖTÜRÜ VİDEOYA ALINDI
10. Yıl Marşı'nı söyleyen vatandaşlardan birinin kılık kıyafetinden ötürü videoya aldığı vatandaşın yolculuk etmekten başka bir şey yapmadığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Yapılanın son derece yanlış olduğunu aktaran bir vatandaş, "Duruşunu bozmamış, saygısını bozmamış. '' Türk ileri '' demek, ne zamandan beri insanları giyinişine göre hedef gösterip bundan keyif almaktır? Tam tersi bir ortam da bu videoyu çekenler veya bununla eğlenenler ne düşünürdü?" diyerek tepkisini gösterdi.









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