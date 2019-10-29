Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, ardından da heyetler arası yapılan toplam 6 saatlik görüşmeler sonucunda da 10 maddelik Soçi Mutabakatı imzalanmıştı.

Verilen sürenin dolmasına dakikalar kala Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi planlanandan erken tamamlandı." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK'ya verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı açıklamada "Türkiye ve Rusya, YPG'li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyeler aracılığıyla teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

SÜRE DOLDU

Mutabakata göre, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün doldu. Türkiye saati ile 18.00'da tamamlanan sürenin ardından Türkiye-Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor. Terör örgütü PKK/YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

ÇEKİLMEZLERSE...

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada 150 saatin sonunda terör örgütü YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etmişti. Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

RUS ASKERİ HEYET ANKARA'DA

Sahadan gelen bilgiler çekilmenin devam ettiği yönünde. Çekilme süreci devam ederken görüşme trafiği de hızlandı. Geniş kapsamlı bir Rus askeri heyeti Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığında kapsamlı görüşmeler yapılıyor. Sahadaki son durum ve Soçi Mutabakatını denetlemek üzere kurulacak mekanizmanın yapısı yer alıyor.