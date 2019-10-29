Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi Mutabakatına göre YPG'nin Suriye sınırından güneye çekilmesi için verilen 150 saatlik süre saat 18.00'de doldu. Sürenin dolmasına dakikalar kala Rusya kanadından yapılan açıklamada YPG'nin çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi planlanandan erken tamamlandı." dedi.
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