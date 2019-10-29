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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 17:59

'dan flaş açıklama: 'nin çekilmesi tamamlandı

'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi Mutabakatında varılan anlaşmaya göre 'ye verilen 150 saatlik süre saat 18.00'de doldu. Sürenin dolmasına dakikalar kala Rusya YPG'nin çekilmesinin tamamlandığını duyurdu.

ile arasında imzalanan Soçi Mutabakatına göre 'nin Suriye sınırından güneye çekilmesi için verilen 150 saatlik süre saat 18.00'de doldu. Sürenin dolmasına dakikalar kala Rusya kanadından yapılan açıklamada YPG'nin çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi planlanandan erken tamamlandı." dedi.

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