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  • 29.10.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 19:00

'nde korkutan ! 'da hissedildi! 29 Ekim Kandilli son depremler listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 18.36'de 'nde açıklarında 3 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Tekirdağ ve çevre illerden de hissedildi.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.38'de 'nde ilçesinde 3 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.10.29 18:38:41 40.7298 27.3883 16.9 -.- 3.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.29 17:27:38 38.0780 26.8958 9.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.29 16:01:53 35.7712 25.1990 25.4 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 15:21:49 40.9187 30.2742 5.0 -.- 1.5 -.- KAYMAZ-KANDIRA (KOCAELI) İlksel
2019.10.29 14:54:27 37.5180 29.8378 24.5 -.- 2.1 -.- CUVALLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.10.29 14:48:42 39.7418 41.9280 9.1 -.- 1.9 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.10.29 14:39:45 36.7943 26.3190 10.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 13:06:34 36.9953 27.6437 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 12:23:45 40.0297 29.0642 17.0 -.- 1.9 -.- CAYBASI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2019.10.29 12:06:36 40.1428 42.2522 12.5 -.- 2.3 -.- HIZIRILYAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2019.10.29 11:49:21 38.5268 41.0132 5.0 -.- 2.1 -.- KULP (DIYARBAKIR) İlksel

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