Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.38'de Marmara Denizi'nde ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.10.29 18:38:41 40.7298 27.3883 16.9 -.- 3.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.29 17:27:38 38.0780 26.8958 9.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.29 16:01:53 35.7712 25.1990 25.4 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 15:21:49 40.9187 30.2742 5.0 -.- 1.5 -.- KAYMAZ-KANDIRA (KOCAELI) İlksel
2019.10.29 14:54:27 37.5180 29.8378 24.5 -.- 2.1 -.- CUVALLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.10.29 14:48:42 39.7418 41.9280 9.1 -.- 1.9 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.10.29 14:39:45 36.7943 26.3190 10.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 13:06:34 36.9953 27.6437 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 12:23:45 40.0297 29.0642 17.0 -.- 1.9 -.- CAYBASI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2019.10.29 12:06:36 40.1428 42.2522 12.5 -.- 2.3 -.- HIZIRILYAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2019.10.29 11:49:21 38.5268 41.0132 5.0 -.- 2.1 -.- KULP (DIYARBAKIR) İlksel
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