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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 17:33

'den son dakika açıklaması

Son dakika haberi... : Soçi’deki mutabakat çerçevesindeki faaliyetleri planlamak üzere ’ya gelen heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı.

MSB'den flaş Rusya açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak üzere 'ya gelen heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından, ile 22 Ekim 2019'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

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