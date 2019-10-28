FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.

Bulduğu her fırsatta hükümeti ve AK Parti'yi eleştirmeye çalışan Fatih Portakal, bu sefer baltayı taşa vurdu. Portakal'ın ana haberi sunduğu sırada kullandığı sözler terörist ile peşmerge arasındaki farkı bilmediğini gözler önüne serdi. Portakal'ın, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçiş töreni yaptırdınız teröristlere, peşmergeye. Peşmergeye yaptırdınız onlar Kobani'ye gidiyorlardı tabii ki, Ayın El Arab'a gidiyordu. 29 Ekim'de yaptırdınız bunu Cumhuriyet Bayramı'nda yaptırdınız. Mutlaka buna da bir şey diyeceksiniz ve bu ağızla konuştuğumuz için bize terörist diyeceksiniz, terörist ağzıyla konuşuyorsunuz diyeceksiniz, istediğinizi diyebilirsiniz." ifadelerini kullanması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı vatandaşlar Portakal'ın bu açıklamalarına tepki göstererek peşmergenin terörist olmadığını savundu.

ZIR CAHİL OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL

Öte yandan Portakal'ın canlı yayında yaptığı bu açıklamalarına bir tepki de Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.

Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Irak Kürdistan Yönetimi'nin legal silahlı kuvvetleri olduğunun farkında değil. Peşmergeye dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil. Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil..." ifadelerini kullandı.