Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.10.2019 01:58
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 02:03

'nin öldürülmesinin ardından 'ın yeni lideri belli oldu! Terörist kimdir?

'e yakınlığıyla bilinen Newsweek'in haberine göre 'nin öldürülmesinin ardından terör örgütü 'ın yeni lideri belli oldu. DEAŞ'ın yeni lideri el-Afari lakaplı terörist oldu.

DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu!

'e yakınlığıyla bilinen Newsweek'in haberine göre 'ın yeni lideri, tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen el-Afari lakaplı oldu.

"BAĞDADİ BOMBALI YELEĞİ PATLATARAK İNTİHAR ETTİ"
Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon hakkında basın toplantısı düzenleyen Trump, "Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık." dedi.

TRUMP, ''DEAŞ'IN YENİ LİDERİNİ BİLİYORUZ'' DEMİŞTİ!
ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." Dünya Trump'ın bu açıklamasına kilitlenmişti ki DEAŞ'ın yeni lideri çok geçmeden belli oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBağdadi'nin öldürülmesinin ardından DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu! Terörist Abdullah Kardaş kimdir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri