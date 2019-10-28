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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 08:54

Son dakika: MSB açıkladı! 'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Hakkâri bölgesinde 2019 tarihinde teröristlerle çıkan da ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

Yüksekova'dan acı haber: 1 asker şehit

'de 'de teröristlerle çıkan da ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu.

ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahaleleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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