Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı başlattı. Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ise ortalığı karıştırdı. Önceki gün Almanya ve İtalya'da THY bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalıştı.







Dün ise Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv devi Volkswagen'in Wolfsburg'daki binasını işgal etti. Norveç'in başkenti Oslo'da da PKK yandaşları, içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına taş ve sopalarla saldırdı. Aile büyük panik yaşadı. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.









