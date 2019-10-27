Bugünkü
Takvim

Alçaklar! yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı

'in başkenti 'da da yandaşları, içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına taş ve sopalarla saldırdı. Aile büyük panik yaşadı. , 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda 'li teröristleri bölgeden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı başlattı. Avrupa'da bulunan yandaşları ise ortalığı karıştırdı. Önceki gün ve 'da bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalıştı.



Dün ise 'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv devi 'in Wolfsburg'daki binasını işgal etti. Norveç'in başkenti Oslo'da da PKK yandaşları, içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına taş ve sopalarla saldırdı. Aile büyük panik yaşadı. , 2 kişiyi gözaltına aldı.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAlçaklar! PKK yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri