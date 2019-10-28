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  • 28.10.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 10:28

'den terör sevicilerin eleştirilerine ses çıkarmayan 'li 'a sert tepki!

’da ’lı isimlerle birlikte konferans yapan ve terör sevicilerin ’ye yönelik hakaretlerine ses çıkarmayan Parti Sözcüsü ’ı eleştiren Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili , CHP’nin ’ye hamilik, ’ye ise sözcülük yaptığını söyledi.

MHP'den Faik Öztrak'a sert tepki!

Grup Başkanvekili , Sözcüsü 'ı sosyal medya hesından sert sözlerle eleştirdi. Akçay, "CHP'nin CHP'den habersiz sözcüsü Faik Öztrak bir süredir IMF sözcülüğü yapıyordu, şimdi de sözcülüğüne soyunmuş, laf kıtlığında asma buduyor. CHP ABD'nin, AB'nin, 'nün, 'nın derin gırtlağı, emperyalizmin sözcüsü bir partidir" dedi.

PKK'LILARIN YALANLARINA SES ÇIKARMADILAR
Akçay, "'da PKK'lıların Cumhuriyeti'ne hakaretlerine, yalan ve iftiralarına ses çıkaramayan Faik Öztrak'ın küstah ve köhne ifadeleri, maskesi düşen oyuncunun ifşa olmanın telaşıyla çırpınışından başka bir anlam ifade etmemektedir" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLERİN DÖRTTE ÜÇÜ OYLAMAYA KATILMADI
MHP'li Akçay, "CHP tezkereye rüşvet-i kelam türünden "içi kan ağlayarak" gönülsüzce kabul oyu vereceğini söylemiş, ancak oylamaya milletvekillerinin dörtte üçü katılmamış, konuşmacıları da muhalefet maskesiyle harekâtı kötülemişler, ABD ve Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşmuşlardır" ifadelerini kullandı.

HDP'YE HAMİLİK YAPMIŞTIR
YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen partinin CHP olduğunu ifade eden Akçay, " CHP Türkiye'yi işgalcilikle ve korsan devlet olmakla, nüfus mühendisliği yapmakla, terör örgütlerine destek vermekle suçlamış, harekatı Kürt'lere karşı savaş olarak niteleyen milletvekillerine sahip çıkmıştır. 'ye hamilik yapmıştır" dedi.

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