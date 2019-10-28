Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" denildi.

KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

'Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'ın Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



Barış Pınarı Harekatı'na katılan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Şanlıurfa'da tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Darıca Kaymakamlığı'na vekalet eden Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve askeri yetkililer, Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'nde oturan babaevine gitti. Şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun'a acı haber verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları taziyeye geldi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sarıtosun, düzenlenecek törenin ardından Darıca'da toprağa verilecek.