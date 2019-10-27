İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi
Gece saatlerinde ABD tarafından İdlib'e düzenlenen ve DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon alanı görüntülendi. Anadolu Ajansı tarafından görüntülen alanda bazı araçların ve evlerin tahrip olduğu görüldü.
27.10.2019 15:59
- Son Güncelleme: 27.10.2019 15:59
Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu görülüyor.
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon İdlib'de gece yarısı gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına almıştı. Helikopterle indirme yapılan operasyon 4 saate yakın sürmüş, ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.
DİĞER GALERİLER