İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Gece saatlerinde ABD tarafından İdlib'e düzenlenen ve DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon alanı görüntülendi. Anadolu Ajansı tarafından görüntülen alanda bazı araçların ve evlerin tahrip olduğu görüldü.

27.10.2019 15:59 - Son Güncelleme: 27.10.2019 15:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





