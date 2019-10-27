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İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Gece saatlerinde ABD tarafından İdlib'e düzenlenen ve DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon alanı görüntülendi. Anadolu Ajansı tarafından görüntülen alanda bazı araçların ve evlerin tahrip olduğu görüldü.

27.10.2019 15:59 - Son Güncelleme: 27.10.2019 15:59
İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyon yeri, AA kameralarına yansıdı.

İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

ABD'nin, Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri gece yarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girmişti.

İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

AA, söz konusu çatışmaların olduğu olay yerini görüntüledi
Kameralara yansıyan görüntülerden, bir evin yerle bir edildiği, bir aracın yandığı ve evlerin etrafındaki çadırların ve sivillere ait evlerin zarar gördüğü anlaşılıyor.

İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu görülüyor.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon İdlib'de gece yarısı gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına almıştı. Helikopterle indirme yapılan operasyon 4 saate yakın sürmüş, ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

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