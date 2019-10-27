MSB'den ABD'nin "Bağdadi operasyonu" ile ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, ABD tarafından gece saatlerinde İdlib'e düzenlenen de DEAŞ'ın bir numaralı ismi Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonla ilgili bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi.

PKK'NIN "TÜRKİYE HABERSİZ" YALANI

Operasyon sonrası PKK/YPG kaynakları sosyal medya üzerinden büyük bir dezenformasyona girişti. Özellikle terör örgütüne yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan "Operasyondan Türkiye'nin haberi yoktu. ABD ve YPG birlikte düzenledi." iddiaları ile örgüte meşruiyet kazandırma çabası içerisine girilirken, bu yöntemle Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütünün yıldızı yeniden parlatılmak istendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı "ABD ile bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." açıklaması ile örgütün algı operasyonu da çökmüş oldu.