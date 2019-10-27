İkinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Binlerce vatandaş konu hakkında yapılacak açıklamayı beklerken 'Şartlı Ceza İndirimi' yasası hakkında detaylar belli oluyor. Bu nedenle binlerce mahkum yakını af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İkinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? İşte 27 Ekim af ile ilgili son durum...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.