Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
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