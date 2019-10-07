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'li , çöp toplama ihalelerinde skandala imza attı

, çöp toplama ihalelerinde bir skandala imza attı. ’li Başkan , çöp toplama işini, çalıştıkları şirkete değil, daha fazla maliyetle ‘’ firmasına verdi...

Antika işler
CHP'li, , çöp toplama ihalelerinde bir skandala imza attı. İki kez iptal edilen ihalenin pazarlık usulü ile yapılmasına karar verildi. Belediye işi, 2 milyon 33 bin liraya, 29 aracı olan 06 Antika Temizlik şirketine verdi. Halbuki aynı işi 57 araçla 1 milyon 630 bin liraya yapan Çevlog Temizlik firması, ihale dışında kalınca biriken parasını istedi. Firmanın belediyeden toplam 33.5 milyon lira alacağı olduğu öğrenildi. Firma, parasını almadan bulundukları yeri boşaltmayacağını bildirdi.


Ali Kılıç



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