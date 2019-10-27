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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 10:49

ve haberleri! İşte çıkış tarihi...

ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar af yasasının bir an önce çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.Aynı zamanda süresiz nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar verilmesi öngörülüyor.

İkinci yargı paketi çıkış tarihi açıklandı! Af ve ceza indirimi...

Her geçen gün vatandaşların af umutları artmaya devam ediyor. Binlerce kadın ve erkek hükümlü af ne zaman çıkacak diye soruyor. Gözler ikinci yargı paketi'ne çevrilmiş durumda. Bu anlamda yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. 2. Yargı Paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Ak Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulacak. İşte ikinci yargı paketi çıkış tarihi ve detaylar

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