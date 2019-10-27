Her geçen gün vatandaşların af umutları artmaya devam ediyor. Binlerce kadın ve erkek hükümlü af ne zaman çıkacak diye soruyor. Gözler ikinci yargı paketi'ne çevrilmiş durumda. Bu anlamda yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. 2. Yargı Paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Ak Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulacak. İşte ikinci yargı paketi çıkış tarihi ve detaylar

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