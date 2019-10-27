Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.10.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 10:20

MSB açıkladı: 'dan acı haber!

, kapsamında bölgesinde keşif yapan bir askerin 'lılar tarafından yapılan saldırı sonrası düştüğünü açıkladı.

MSB açıkladı: Rasulayn'dan acı haber!

'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza /'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB açıkladı: Rasulayn'dan acı haber!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri