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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 11:21

gündemi! Af, Nafaka, , Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı, son durum!

Milyonlarca vatandaş Af, Nafaka, , Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı gelişmeleri yakından takip ediyorlar. kapsamındaki ilk paket olan 39 maddelik yasa teklifinin dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, 30 maddelik ikinci paket de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. 2. i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Ak Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulacak. Öte yandan, nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar nafaka verilmesi öngörülüyor. İşte af, nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı haberleri

Af, nafaka, EYT, ve 3600 ek gösterge çıktı mı?

Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler çalışanlar ve emekliler tarafından oldukça yoğun ilgiyle takip ediliyor. TBMM' de öncelikle yargı reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. EYT'de ise Finlandiya formülü önde. Nafakada erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor. Sigortalı çalışanlara kıdem tazminatı iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsıyor. İşte 28 Ekim Meclis gündeminin detayları..

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