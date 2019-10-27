Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formüller neler? EYT'de son durum nedir? İşte EYT 27 Ekim haberleri
EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gündem içinde tazeliğini koruyor. Bu bağlamda milyonlarca vatandaş EYT yasası için güzel haberler gelmesini bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. EYT ile ilgili gündem sıcaklığını koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan çalışmalar süratle devam ediyor. EYT çalışmalarını milyonlarca kişi yakından takip ederken, masada birçok formül var. Peki, EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT ile ilgili çalışmalar ve tüm detaylar takvim.com.tr'de
BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. Makam aracının yanına giden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.
TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç, şunları söyledi:"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi.