Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formüller neler? EYT'de son durum nedir? İşte EYT 27 Ekim haberleri

EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gündem içinde tazeliğini koruyor. Bu bağlamda milyonlarca vatandaş EYT yasası için güzel haberler gelmesini bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. EYT ile ilgili gündem sıcaklığını koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan çalışmalar süratle devam ediyor. EYT çalışmalarını milyonlarca kişi yakından takip ederken, masada birçok formül var. Peki, EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi formüller masada? İşte EYT ile ilgili çalışmalar ve tüm detaylar takvim.com.tr'de

27.10.2019 11:03 - Son Güncelleme: 27.10.2019 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





