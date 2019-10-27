27 Ekim af yasası son dakika: Genel af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar ortaya çıktı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kabul edilmesinin ardından ikinci yargı paketi konusu Meclis'te görüşüldü. Peki ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 27 Ekim af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler... Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

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2. YARGI PAKETİ KASIM AYINDA MECLİS'TE

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan 39 maddelik yasa teklifinin dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, 30 maddelik ikinci paket de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. 2. Yargı Paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Ak Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulacak.

Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak. Öte yandan, süresiz nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar verilmesi öngörülüyor.