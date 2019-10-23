Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri
Rasulayn'dan gelen son görüntüler YPG ile PKK'nın aynı oluşum olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen YPG-PKK'ya ait kamp ve binalardaki baş köşelere, örgütün teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin asılması dikkat çekti.
23.10.2019 17:13
- Son Güncelleme: 23.10.2019 17:43
AA, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezleri görüntüledi.
Görüntülerde, sözde eğitim ve konaklama alanları ile ofis olarak kullandığı binalarda teröristbaşı Öcalan'ın çok sayıda posteri yer alıyor.
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Çatışmalarda öldüğü anlaşılan teröristlere ait fotoğrafların bazılarında PKK'nın paçavralarının bulunması dikkati çekiyor.
Örgütün, sözde eğitim merkezini genellikle kadın yapılanmasıdaki teröristleri yetiştirmek için kullandığı öğrenildi.
RESULAYN'DA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KULLANDIĞI SÖZDE EĞİTİM VE KONAKLAMA ALANLARI GÖRÜNTÜLENDİ!
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