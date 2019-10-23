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Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri

Rasulayn'dan gelen son görüntüler YPG ile PKK'nın aynı oluşum olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen YPG-PKK'ya ait kamp ve binalardaki baş köşelere, örgütün teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin asılması dikkat çekti.

23.10.2019 17:13 - Son Güncelleme: 23.10.2019 17:43
Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri

Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen teröristlere ait eğitim merkezleri ve binalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerinin bulunması, Batı ülkelerinin YPG ile PKK'nın ayrı oluşumlar olduğu iddialarını yalanlıyor.

Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri

AA, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezleri görüntüledi.

Görüntülerde, sözde eğitim ve konaklama alanları ile ofis olarak kullandığı binalarda teröristbaşı Öcalan'ın çok sayıda posteri yer alıyor.
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Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri

Sözde eğitim merkezinde kütüphane olarak kullanılan raflarda da teröristbaşına ait çok sayıda kitap görülüyor.

Binalarda YPG/PKK'nın flamaları, ölen teröristlerin fotoğrafları ve örgütün finansmanına faaliyetlerine ilişkin çok sayıda döküman bulunuyor.

Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri


Çatışmalarda öldüğü anlaşılan teröristlere ait fotoğrafların bazılarında PKK'nın paçavralarının bulunması dikkati çekiyor.

Örgütün, sözde eğitim merkezini genellikle kadın yapılanmasıdaki teröristleri yetiştirmek için kullandığı öğrenildi.

RESULAYN'DA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KULLANDIĞI SÖZDE EĞİTİM VE KONAKLAMA ALANLARI GÖRÜNTÜLENDİ!

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Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri

ABD'nin YPG ile PKK'yı birbirinden ayrı gösterme çabalarına karşın Fırat nehrinin doğusunda teröristlerden kurtarılan pek çok yerde teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleri bulunmuştu.

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