Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri

Sözde eğitim merkezinde kütüphane olarak kullanılan raflarda da teröristbaşına ait çok sayıda kitap görülüyor.



Binalarda YPG/PKK'nın flamaları, ölen teröristlerin fotoğrafları ve örgütün finansmanına faaliyetlerine ilişkin çok sayıda döküman bulunuyor.

