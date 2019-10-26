Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Divan Kuruluna kongre üyeliğinde 25. yılını dolduran Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir.

Takım tutmak bir gönül işidir. İnsanın asla yapamayacağı bir şey takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü.

BAŞKAN ERDOĞAN: GÖNÜL FERMAN DİNLEMİYOR

Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam, benim futbolculuk hayatıma değil, okul hayatıma devam etmemi istedi. Hizmet konusunda tüm kulüplerimize aynı yakınlıkta olduk. Bununla birlikte Fenerbahçe sevgisi gönlümüzde hep yukarılarda yer aldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor.

Türkiye'de en çok üyeye sahip olan kulüp Fenerbahçe. Yüksek Divan Kurulu'nun üylerinden biri olmak benim için ayrı bir mutluluk.

Yüksek Divan Kurulu'nun bundan sonraki çalışmalarına, biz de desteğimizi vereceğiz. Spor bizim ecdadımızın bir parçasıydı. Okçuluktan, atçılığa, güreşe... Dolayısıyla kültürel geleneklerimizden dolayı sporda çok daha başarılı olmalıyız.

"SON 17 YILDA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞMIŞTIR"

Genel olarak sporda arzu ettiğimiz ve daha da önemlisi hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Organizasyonlardan bir iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız. Peki eksik olan ne? İki önemli eksiğimiz var. Altyapı ve sporcu yetiştirme... Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sporcu geliştirme faaliyetleri son 17 yılda en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

37 MODERN STADYUM KAZANDIRACAĞIZ

Şu ana kadar 16 büyük stadyum yaptık. Bir bu kadarının inşaatı ve planlamaları da devam ediyor. Böylece ülkemize toplam seyirci kapasitesi 750 bini bulan, 37 modern stadyum kazandıracağız. Dereağzı topraktı, buralar unutulacak gibi değildi, buradan yeşil sahalara geldik. Şimdi stadları beğenme tartışmasına girdik, dünya çapı stadyumlara sahibiz. Stadyumlarımızın yanında artık başarılara da odaklanmalıyız. Fenerbahçe'mizin stadyumu öyle, aynı şekilde Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle, Trabzon öyle, Gaziantep öyle... 1. Lig'de, 2. Lig'de bile stadyumlar öyle. Eskişehirspor'un durumuna bakın, ne noktaya geldiler ama stadyumları var.

Fenerbahçe'nin basketboldaki başarısı yadsınamaz. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yüzmede de büyük başarıları var. Bunları geliştirmemiz lazım. Madalyalar takım sporlarından çok bireysel sporlarda. O zaman yüzmede daha çok başarılı olmalıyız. Ancak basketbolda gelen başarıda da ses daha çok çıkıyor.

Sporda kolektif anlayış çok önemli. Futbolda da böyle, basketbolda da böyle... Siyasette de böyle. Bireysellik başarıya götürmez.

Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Fenerbahçe, bu ülkenin istikbaline hizmet etmek için kurulmuş bir kulüptür.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALİ KOÇ'UN DAVETİNE YANIT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına davet etmişti. Erdoğan davete böyle yanıt verdi: 'Bu akşam ki maça katılmayı canı gönülden isterdim ancak Cumhurbaşkanı kimliğimden dolayı lig maçlarına katılmıyorum. Dileğim gelecek sezon Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarına katılmak.'

YARIM ASIRLIK ROZET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu Üyeliği plaketini aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından kendisine rozet takdim edildi.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 12:30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.

ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin 'özel anı defterini' imzaladı ve toplantının gerçekleştiği salona geçti. Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ayakta alkışlarla karşılandı.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç : "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu." dedi.

-Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

-"Biz gurur duyuyoruz 12 Cumhurbaşkanının 6'sının Fenerbahçeli olmasından. Ama sanırım Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçeliliği, diğerlerinden biraz farklı."

-"Barış Pınarı Harekatı'na başından beri destek verdiğimizi hep söyledik, bütün Mehmetçiklerimize buradan selam gönderiyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

- "Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bu alçak FETÖ örgütüne boyun eğmedik. Mağduriyetimizden sportif olarak avantaj sağlayanlar oldu."

-" Fenerbahçe, hukukun üstünlüğüne ve adalete inanır. 3 Temmuz'da yapılan hain FETÖ kumpasında dostumuz da düşmanımız da bu tavrı en iyi şekilde gördü. Camia olarak en yalnız kaldığımız dönemde mücadele ederek çıktık."

-"Sayın Cumhurbaşkanım, bizi en kötü günümüzde hiç yalnız bırakmadınız, hep yanımızda oldunuz. Her zaman telefonlarımızı açtınız, yasa taslakları hazırlattırdınız ve Türk sporuna katkı vermek için çok uğraştınız. Bunun için size çok minnettarız."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu akşam oynanacak olan Konyaspor maçına davet etti. Koç ayrıca Kenan Evren Lisesi'nin kulübe devrinin gerçekleştiğini açıkladı.

ERDOĞAN'IN ADI TABLODA

Bugün plaket alacak olan Başkan Erdoğan'ın adı 'Aramıza yeni katılacak üyelerimi' listesinde yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, geçen yıla göre kulübün toplam borcunun 612 milyon eurodan 568 milyon euroya düştüğünü açıkladı.